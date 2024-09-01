شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يطلق خدمة تحصيل مستحقات "وزارة التموين" لدى المخابز البلدية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود الدولة لتسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين، أطلق البريد المصري خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين لدى المخابز عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث تتيح الخدمة لأصحاب المخابز البلدية سداد مستحقات وزارة التموين عبر شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تصل إلى 4600 مكتب بريد بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة.

وقال عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في التيسير والتسهيل على أصحاب المخابز المتعاملين مع وزارة التموين في مختلف المناطق والقرى والنجوع بجميع المحافظات، بما يساهم في تسهيل مهمة أكثر من 30 ألف مخبز مدعوم على مستوى الجمهورية، حيث سيتمكن أصحاب المخابز الآن من سداد أي مبالغ مستحقة عليهم لصالح هيئة السلع التموينية، من خلال مكاتب البريد، والتي يصل عددها إلى 4600 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم الخدمات لجميع المواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة والدقة المطلوبة، هذا بالإضافة إلى فتح حسابات لأصحاب المخابز والبدالين بالهيئة القومية للبريد بما يمكّنهم من صرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر".

وأضاف عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يوفر منظومة دفع وتحصيل إلكترونية موثوقة تساهم في تقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، مؤكدًا حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بما يتيح تقديم خدمات متميزة للمواطنين.