شكرا لقرائتكم خبر عن متأثرة بإغلاق حقول النفط الليبية.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 1-9-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأحد تباينت، حيث ارتفع خام برنت بينما انخفض خام غرب تكساس متأثرة بإغلاق حقول النفط الليبية وتوقعات بتقلص الإمدادات العراقية بعد تجاوز العراق حصته المتفق عليها مع أوبك +، بينما يتوقع المستثمرون قيام تحالف أوبك + بزيادة الإمدادات بدءاً من الشهر المقبل .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 76.93 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.55 دولار للبرميل.

وسجل خام أوبك 78.10 دولار للبرميل.



