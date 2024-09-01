شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.4% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 155 شركة

أخبار متعلقة مستثمرو الأسهم الأمريكية يستقبلون سبتمبر بمشاعر مختلطة تحديد النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن العربية» بين 62 و66 ريالا

السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.4%- عند 12189 نقطة، وبتداولات بلغت 5.533 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 227.055 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.231 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 155 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 69، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، أميانتيت، وساسكو، وكيمانول، وحلواني إخوان، وأنابيب السعودية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ريدان، والراجحي ريت، وبوبا العربية، وجاكو، وأماك، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4% عند 26270 نقطة، وبتداولات بلغت 42.361 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 3.033 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.130 مليار ريال.وارتفعت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 96 شركة مدرجة في السوق الموازية.