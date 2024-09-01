شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة فى أولى جلسات سبتمبر والتداولات تقترب من 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.116 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30902 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 37880 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13397 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 7141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 10244 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2959 نقطة.