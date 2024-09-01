شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تصدر طابعَ بريد تذكاريا بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات مع باكستان والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعَ بريد تذكاريًّا بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان، وهي علاقات مميزة، تُعد نموذجًا يُحتذى للتعاون الثنائي في العديد من المجالات، ومصر هي أول دولة في الشرق الأوسط تقام فيها سفارة لباكستان بعد حصولها على الاستقلال مباشرة.

وفي هذا الإطار، بادر البريد المصري بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات المصرية الباكستانية بهدف توثيق تلك العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

ويُجسد تصميمُ الطابع أواصرَ الأخوة بين مصر وباكستان من خلال صورة مشتركة لمسجد محمد علي بالقاهرة ومسجد الملك فيصل بإسلام آباد، مع العَلَمَين المصري والباكستاني، كما يجمع التصميمُ معالمَ حضارية بارزة في البلدين، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بينهما.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم × 6 سم)، وهو مؤمن ضد التزييف، متعدد الألوان، وقيمته عشرة جنيهات، كما تم تزويده بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية تُمكن مقتني هذه الطوابع من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذا الإصدار بطريقة مبتكرة وجذابة. للاطلاع على مزيد من إصدارات الطوابع المصرية أو الشراء "أون لاين"، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للطوابع.