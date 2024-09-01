شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أصول وبخيت» إلى 11.9 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أصول وبخيت الاستثمارية في النصف الأول من 2024 بنسبة 7.8% إلى 11.9 مليون ريال، مقابل 12.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يُعزى هذا الانخفاض في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى: تراجع الإيرادات بنسبة 32% مقارنةً بالفترة السابقة، مما أدى إلى انخفاض قدره 10.64 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 188% مقارنةً بالفترة السابقة، مما ساهم بزيادة قدرها 1.38 مليون ريال.
وشملت الأسباب: انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 47% مقارنةً بالفترة السابقة، مما ساهم بتخفيض قدره 9 ملايين ريال.
ومن ضمن الأسباب: ارتفاع الزكاة الشرعية بنسبة 67% مقارنةً بالفترة السابقة، مما أدى إلى زيادة قدرها 0.80 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يُعزى هذا الانخفاض في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى: تراجع الإيرادات بنسبة 32% مقارنةً بالفترة السابقة، مما أدى إلى انخفاض قدره 10.64 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 188% مقارنةً بالفترة السابقة، مما ساهم بزيادة قدرها 1.38 مليون ريال.
وشملت الأسباب: انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 47% مقارنةً بالفترة السابقة، مما ساهم بتخفيض قدره 9 ملايين ريال.
ومن ضمن الأسباب: ارتفاع الزكاة الشرعية بنسبة 67% مقارنةً بالفترة السابقة، مما أدى إلى زيادة قدرها 0.80 مليون ريال.