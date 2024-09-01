الاقتصاد

تراجع أرباح «البخور الذكي» 26.7% في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة البخور الذكي للتجارة في النصف الأول من 2024 بنسبة 26.7% إلى 528.2 ألف ريال، مقابل 720.9 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع مخصص الزكاة عن العام السابق نتيجة علاوة الإصدار.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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