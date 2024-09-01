شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «البخور الذكي» 26.7% في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة البخور الذكي للتجارة في النصف الأول من 2024 بنسبة 26.7% إلى 528.2 ألف ريال، مقابل 720.9 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع مخصص الزكاة عن العام السابق نتيجة علاوة الإصدار.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع مخصص الزكاة عن العام السابق نتيجة علاوة الإصدار.