شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية»: ترسية مشروع مع «ملكية الرياض» لشركة تابعة بـ660.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العقارية السعودية ترسية مشروع مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض لإحدى شركاتها التابعة "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 660.356 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1446-05-26 الموافق 2024-11-28.
ويتضمن المشروع تنفيذ "شبكة المياه المعالجة لبرنامج الرياض الخضراء - المجموعة 11.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 660.356 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1446-05-26 الموافق 2024-11-28.
ويتضمن المشروع تنفيذ "شبكة المياه المعالجة لبرنامج الرياض الخضراء - المجموعة 11.