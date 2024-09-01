الاقتصاد

«العقارية»: ترسية مشروع مع «ملكية الرياض» لشركة تابعة بـ660.3 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العقارية ترسية مشروع مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض لإحدى شركاتها التابعة "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 660.356 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1446-05-26 الموافق 2024-11-28.
ويتضمن المشروع تنفيذ "شبكة المياه المعالجة لبرنامج الرياض الخضراء - المجموعة 11.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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