الاقتصاد

«المعمر»: ترسية مشروع لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بـ59.7 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: ترسية مشروع لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بـ59.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ترسية مشروع لمجمع الملك عبد الله الطبي بجدة والمراكز الصحية التابعة له.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بنحو 59.770 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-05-01 الموافق 2024-11-03.
ويتضمن المشروع تقديم خدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لمجمع الملك عبد الله الطبي بجدة والمراكز الصحية التابعة له.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا