شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: ترسية مشروع لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بـ59.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ترسية مشروع لمجمع الملك عبد الله الطبي بجدة والمراكز الصحية التابعة له.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 59.770 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-05-01 الموافق 2024-11-03.
ويتضمن المشروع تقديم خدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لمجمع الملك عبد الله الطبي بجدة والمراكز الصحية التابعة له.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 59.770 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-05-01 الموافق 2024-11-03.
ويتضمن المشروع تقديم خدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لمجمع الملك عبد الله الطبي بجدة والمراكز الصحية التابعة له.