شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض للتعمير» تستحوذ على أصلين عقاريين بـ1.4 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة الرياض للتعمير اتفاقية استحواذ على أصلين عقاريين مع شركة ريمات للتنمية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستحواذ عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة للبائع مقابل مساهمته العينية بتلك الأصول.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعظيم العائد الكلي للمساهمين والتسريع في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية والتي تسعى الشركة لتحقيقها منذ إعلان استراتيجيتها مطلع العام 2023م تحت شعار "نستثمر للنمو"، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاع التطوير العقاري وإدارة التطوير وتعزيز الجهود للارتقاء بأعمال الشركة لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مدينة الرياض بصفة خاصة والمملكة بوجه عام.
وتتمثل الصفقة في شراء أصلين عقاريين مملوكين من البائع وهما كالآتي:
(1) قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ (787,477.19) متر مربع تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، المملكة العربية السعودية.
(2) قطعة أرض بمساحة إجمالية (214,000) متر مربع تقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض، المملكة العربية السعودية
وتبلغ القيمة الإجمالية المتفق عليها لعقارات البائع مبلغ وقدره (1,403,826,025) ريال (غير شامل ضريبة التصرفات العقارية).
وتبلغ قيمة الشركة السوقية كما في تاريخ 25/2/1446هـ (الموافق 29/8/2024م) (وهو التاريخ المتفق عليه لغرض تحديد الأسهم الجديدة) (4,444,444,425) ريال.
ويبلغ رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال (1,777,777,770) ريال، فيما تبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 177777777.
ووفقا للشركة، يبلغ حجم زيادة رأس مال الشركة (561,530,410) ريال، فيما تبلغ نسبة زيادة رأس المال 31.58%.
وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الزيادة (2,339,308,180) ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 233930818.
وبعد إتمام الصفقة، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين من (100%) إلى (76%)، مما يؤثر على حقوق التصويت التابعة لها.
وتبلغ نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم 100%.
وستكون نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 24%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستحواذ عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة للبائع مقابل مساهمته العينية بتلك الأصول.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعظيم العائد الكلي للمساهمين والتسريع في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية والتي تسعى الشركة لتحقيقها منذ إعلان استراتيجيتها مطلع العام 2023م تحت شعار "نستثمر للنمو"، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاع التطوير العقاري وإدارة التطوير وتعزيز الجهود للارتقاء بأعمال الشركة لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مدينة الرياض بصفة خاصة والمملكة بوجه عام.
وتتمثل الصفقة في شراء أصلين عقاريين مملوكين من البائع وهما كالآتي:
(1) قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ (787,477.19) متر مربع تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، المملكة العربية السعودية.
(2) قطعة أرض بمساحة إجمالية (214,000) متر مربع تقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض، المملكة العربية السعودية
وتبلغ القيمة الإجمالية المتفق عليها لعقارات البائع مبلغ وقدره (1,403,826,025) ريال (غير شامل ضريبة التصرفات العقارية).
وتبلغ قيمة الشركة السوقية كما في تاريخ 25/2/1446هـ (الموافق 29/8/2024م) (وهو التاريخ المتفق عليه لغرض تحديد الأسهم الجديدة) (4,444,444,425) ريال.
ويبلغ رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال (1,777,777,770) ريال، فيما تبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 177777777.
ووفقا للشركة، يبلغ حجم زيادة رأس مال الشركة (561,530,410) ريال، فيما تبلغ نسبة زيادة رأس المال 31.58%.
وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الزيادة (2,339,308,180) ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 233930818.
وبعد إتمام الصفقة، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين من (100%) إلى (76%)، مما يؤثر على حقوق التصويت التابعة لها.
وتبلغ نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم 100%.
وستكون نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 24%.