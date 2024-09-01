شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة» تعلن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية الأولية للنصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وأضافت في بيان على تداول

وأشارت إلى أن ذلك ليتمكن المراجع الخارجي من إنهاء أعمال المراجعة ونشر القوائم المالية في أقرب وقت ممكن.

ونوهت بأنه سوف يتم نشر القوائم المالية الأولية فور استلامها بعد اعتمادها من أصحاب الصلاحية بحد أقصى بتاريخ 30/09/2024. الدمام - شريف احمد - قالت شركة الثروة البشرية: إنها لن تتمكن من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2024م (ستة أشهر) في المدة النظامية.وأضافت في بيان على تداول السعودية : إن أسباب ومعوقات عدم التمكن من نشر النتائج المالية خلال المدة النظامية يعود لأمر خارج عن إرادة الشركة وهو عدم انتهاء المراجع الخارجي من أعمال المراجعة إذ لا تزال الشركة تعمل على توفير متطلبات المراجعة اللازمة.وأشارت إلى أن ذلك ليتمكن المراجع الخارجي من إنهاء أعمال المراجعة ونشر القوائم المالية في أقرب وقت ممكن.ونوهت بأنه سوف يتم نشر القوائم المالية الأولية فور استلامها بعد اعتمادها من أصحاب الصلاحية بحد أقصى بتاريخ 30/09/2024.