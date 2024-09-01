شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي» تعلن آخر تطورات توقيع اتفاقية بين «المنجم» ومساهمين كبار في الشركة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن التغير في هيكل الملكية كالآتي:

1- شركة المنجم للأغذية 40% من إجمالي أسهم الشركة

2- عبد الرحمن سعد مفرح الشهرانى 9.4 % من إجمالي أسهم الشركة

3- تركي عبد الله هشيبل هشبل 9.4 % من إجمالي أسهم الشركة

4- محمد عبد الله بثيع العواشز 9.4 % من إجمالي أسهم الشركة

5- عبد الرحمن على سعد ال محي 9.4 % من إجمالي أسهم الشركة

6- حصة سيف سعد الشهراني 9.4 % من إجمالي أسهم الشركة

ولا يترتب على صفقة الاستحواذ أي حقوق او التزامات جوهرية أخرى حوكمة الشركة ستستمر الشركة كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، فيما ستستمر الشركة على العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة.

وسيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمته، وإعداد ودراسة الخطط الاستراتيجية لتوسع الشركة.

وستستمر سياسة توزيع الأرباح على مراعاة وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية وما تنتهجه الشركة باستمرار وذلك مع الحفاظ على وضع مالي قوي ومستقر للشركة. إستراتيجية الشركة ويرى مجلس الإدارة أن خطط شركة المنجم للأغذية ستؤدى إلى زيادة التعاون والاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بين الشركة (بلدي) وشركة المنجم للأغذية وزيادة كفاءتها وفاعليتها.

والتوسع في قدرتنا الإنتاجية للدواجن تماشيا مع دعم أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة ولتنفيذ الخطط التوسعية ولتحقيق نمو طويل الاجل ومستدام. سياسة الشركة تجاه الموظفين من غير المتوقع أن يطرأ تغيير فوري على سياسة الشركة تجاه الموظفين الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بلدي للدواجن آخر التطورات المتعلقة بتوقيع اتفاقية بين المنجم للأغذية ومساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن لشراء أسهم.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن صفقة بيع الأسهم تمت بين مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن (البائعون) وشركة المنجم للأغذية (المشتري).وأضافت أن التغير في هيكل الملكية كالآتي:1- شركة المنجم للأغذية 40% من إجمالي أسهم الشركة2- عبد الرحمن سعد مفرح الشهرانى 9.4 % من إجمالي أسهم الشركة3- تركي عبد الله هشيبل هشبل 9.4 % من إجمالي أسهم الشركة4- محمد عبد الله بثيع العواشز 9.4 % من إجمالي أسهم الشركة5- عبد الرحمن على سعد ال محي 9.4 % من إجمالي أسهم الشركة6- حصة سيف سعد الشهراني 9.4 % من إجمالي أسهم الشركةولا يترتب على صفقة الاستحواذ أي حقوق او التزامات جوهرية أخرىستستمر الشركة كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، فيما ستستمر الشركة على العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة.وسيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمته، وإعداد ودراسة الخطط الاستراتيجية لتوسع الشركة.وستستمر سياسة توزيع الأرباح على مراعاة وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية وما تنتهجه الشركة باستمرار وذلك مع الحفاظ على وضع مالي قوي ومستقر للشركة.ويرى مجلس الإدارة أن خطط شركة المنجم للأغذية ستؤدى إلى زيادة التعاون والاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بين الشركة (بلدي) وشركة المنجم للأغذية وزيادة كفاءتها وفاعليتها.والتوسع في قدرتنا الإنتاجية للدواجن تماشيا مع دعم أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة ولتنفيذ الخطط التوسعية ولتحقيق نمو طويل الاجل ومستدام.من غير المتوقع أن يطرأ تغيير فوري على سياسة الشركة تجاه الموظفين