رئيس هيئة المحطات النووية يفتتح الدورة التدريبية للوكالة الدولية للطاقة

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افتتح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الدورة التدريبية الإقليمية حول إنشاء وتطوير المالك والمشغل لبرامج القوى النووية. وتُنظم هذه الدورة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفى كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتدربين القادمين من 15 دولة، وأكد أن من القيم الأساسية للبرنامج النووى المصرى السلمى هو تعزيز التعاون مع المجتمع النووى الدولى، وفى هذا السياق أعرب عن تقديره العميق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للدعم الذى تقدمه للدول الأعضاء لتطوير بنيتها التحتية النووية.

وأشار الوكيل فى كلمته إلى أن هذه الدورة التدريبية ستشكل فرصة قيمة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بين المشاركين. وأعرب عن سعادته بمشاركة خبراء من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال الأسبوع، حيث سيقدمون رؤاهم وفق الخبرة المصرية حول القضايا المتعلقة بتخطيط تطوير الموارد البشرية للمالك والمشغل، بالإضافة إلى التطوير التنظيمى للمشروع، بما فى ذلك ترخيص الموقع، والإنشاءات، ومتطلبات التفتيش والرقابة خلال فترة الإنشاءات.

يهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين من خلال المحاضرات، المناقشات، الأمثلة العملية، والتمارين التفاعلية، مع تقديم إرشادات عملية وممارسات جيدة تتعلق بإنشاء منظمة المالك والمشغل لمشاريع الطاقة النووية الجديدة. ستُقدَّم الدورة التدريبية على شكل سلسلة من العروض التى يقدمها موظفو الوكالة وخبراء دوليون، بما فى ذلك خبراء من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

اختتم السيد الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل كلمته بالتأكيد على أهمية التركيز على الهدف الأسمى الذى يجمعنا جميعًا، وهو المساهمة فى مستقبل يتم فيه توزيع فوائد الطاقة النووية كمصدر موثوق ونظيف وآمن للطاقة للأجيال القادمة على مستوى عالمى.

ومن جانبه أعرب إريك ماثيت، الخبير الفنى فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنسق الدورة التدريبية، عن سعادته بوجوده فى مصر وأثنى على مستوى التنظيم والاهتمام بهذا البرنامج التدريبى، كما أشاد بالإنجازات الكبيرة التى تم تحقيقها فى مشروع المحطة النووية بالضبعة. ومن المقرر أن تختتم اعمال الدورة التدريبية الإقليمية يوم الخميس الموافق 5/9/2024 بتسليم المتدربين شهادات استكمال الدورة بنجاح.