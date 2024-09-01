شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يقدم خصم 25% على أسعار الخدمات البريدية الداخلية بمناسبة العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم البريد المصري نسبة خصم 25% للمواطنين على أسعار الخدمات البريدية الداخلية والتى تشمل "خدمة وصلها، والبريد السريع، وخدمة Easy box"، اعتباراً من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر، وذلك للعملاء من "الأفراد فقط" بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، بما يساهم فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال جميع مكاتب البريد ومركز خدمة العملاء "call center"، ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول "وصلها"، وذلك فى إطار دعم خطط الدولة الهادفة إلى التسهيل على المواطنين، وسعى البريد المصرى نحو تقديم أفضل الخدمات والمزايا للمواطنين.

يعمل البريد المصرى على التحسين المستمر فى جودة الخدمات وطرح مميزات تنافسية للخدمات البريدية واللوجيستية بما يساهم فى دعم وزيادة حجم التجارة الإلكترونية فى مصر، وتقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين فى ربوع الوطن بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار تنافسية، عبر أكثر من 4600 مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية.