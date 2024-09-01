شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الكامل لمجلس إدارة مصر المقاصة الجديد بعد انتهاء فرز الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن نتائج الجمعية العامة العادية للشركة، والتي عُقدت اليوم الأحد، لاختيار مجلس إدارة جديد للفترة من 2024 إلى 2027، وبلغت نسبة الحضور %81.27، وفاز بالعضوية 8 أعضاء من بين 17 مرشحا.

أسفرت نتائج الانتخابات عن انتخاب مجلس إدارة جديد يضم نخبة من الخبراء والمختصين في سوق المال المصري، وهم أولا: اختيار أربعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن الأعضاء المساهمين بالشركة منهم اثنين من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، واثنين من الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، وهم بالترتيب:

1- محمد فاروق مسعود عبد العال - الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفست وعضو حالي بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ممثلاً للشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية

2- مصطفى إبراهيم حسين إبراهيم فوزي - العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية ، والمرشح على مقعد عضو مجلس الإدارة لتمثيل الشركات العاملة في مجال السمسرة بالأوراق المالية

3- محمد علي محمود ليحه - رئيس قطاع الخزانة والاستثمار ببنك القاهرة والمرشح لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ

4- عمرو مصطفى علي مصطفى - رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلي المصري والمرشح لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ

ثانيًا: اختيار أربعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة من المستقلين على أن يكون أحدهم من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي، وهم:

1- علا موسى صميدة المندوه - عضو مجلس إدارة سابق بشركة أسطول للاستثمارات

2- سالي رفعت السيد أحمد - وكيل محافظ البنك المركزي والعضوة الحالية بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة

3- أشرف محمد بهي الدين عبد الحكيم - وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة الداخلية والعضو الحالي بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة

4- إبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس والمرشح لعضوية مجلس الإدارة ممثلا للشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي

وسيتم الإعلان عن أسماء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تشكيل هذا المجلس الجديد في إطار حرص الشركة على مواصلة مسيرتها نحو تحقيق مزيد من النجاحات والارتقاء بمنظومة السوق المالية المصري، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة الحالي للشركة يوم 14 سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن مجلس الإدارة الجديد قد تم اختياره وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الأوراق المالية.



