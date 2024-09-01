شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 60 مشروعا تنمويا بتكلفة 6.47 مليار جنيه بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت اليوم الاحد 1-9-2024 أخبار الاتصاد المصرى اليوم من أبرزها التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة

الإسكان: 60 مشروعا تنمويا بتكلفة 6.47 مليار جنيه لخدمة أهالى الوادى الجديد



التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس السبت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات التنموية التى تنفذها جهات الوزارة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالينا بمحافظة الوادى الجديد، والتى تمثل أكثر من 40 % من مساحة جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

وزيرة التخطيط تبحث مع نائب وزير المالية الصينى تعزيز الاستثمارات الصينية بمصر



على مشارف انعقاد قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المقررة خلال سبتمبر الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لياو مين، نائب وزير المالية الصيني والمحافظ المناوب لدى بنك التنمية الجديد، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.

وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، التي تنعكس في التعاون المشترك في العديد من المجالات، مشيرة إلى مشاركتها في شهر يوليو الماضي في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة بالعاصمة الصينية بكين، والتي شهدت توقيع العديد من وثائق التعاون المشترك.

تنسيق مصري هندى لربط منصات دعم رواد الأعمال في البلدين



اتفق حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمارديب سينغ بهاتيا، نائب وزير التجارة والصناعة الهندية لشؤون الترويج، على ربط منصة الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، ومنصة "ستارت آب إنديا" في الهند، لتبادل التجارب والخبرات وتسهيل عقد الشراكات بين رواد الأعمال في الجانبين، وذلك أثناء زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الهند في زيارة ترويجية للاستثمار في مصر.

وأكد حسام هيبة أن مصر تمتلك نظام داعم لنمو الشركات الناشئة ما أهلها لتكون أكبر مستقبل للاستثمارات والشراكات الاستثمارية في الشركات الناشئة، ومازالت محافظة على جاذبيتها

التنظيم والإدارة: ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة بأثر رجعى من يوليو الماضى



أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (598) لسنة 2024 بترقية الموظفين بـ الجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.

ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.



