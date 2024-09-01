شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها العقارات والشحن بنسبة 2.5% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن والعقارات بنسبة 2.5%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.4%، ونما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%.

وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، ونزل قطاعا التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.116 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 139.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.19%، والعرب على 5.44%، واستحوذت المؤسسات على 23.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 170.6 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 104.8 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 96.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30902 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 37880 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13397 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 7141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 10244 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2959 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7408 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1769 نقطة.