أخبار البورصة اليوم الأحد 1-9-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 1-9-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.116 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مطاحن ومخابز الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبي أي البدر-للاستثمار والتنمية، والتعمير والاستشارات الهندسية، ودايس للملابس الجاهزة، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.116 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 139.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.19%، والعرب على 5.44%، واستحوذت المؤسسات على 23.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 170.6 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 104.8 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 96.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30902 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 37880 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13397 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 7141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 10244 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2959 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7408 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1769 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا بالم هيلز للتعمير، والمطورون العرب القابضة عدد 500 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 495 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 9400 سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 1.24 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عدد 5.5 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 4700 سهم، 4500 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1.25 مليون سهم، 2860 سهم، على التوالي.



أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 330 ألف سهم، والثانية 50 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات نشاط بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 366.8 مليون جنيه مقارنة مع 212.6 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 785.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 633.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 124%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 102.8 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 82.8 مليون جنيه بنسبة نمو 124%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض بلغ 5.281 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل فائض 3.43 مليون جنيه عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف 1.738 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بقيمة 53.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل صافي ربح 38.1 مليون جنيه عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف 30 مليون جنيه.

أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، عن توقيع شركة أوراسكوم للإنشاءات مع شركتي Colas Rail و Hitachi Rail، عقدًا مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT) لتحديث أنظمة الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ويمتد الخط بطول 44 كيلومترًا، ويربط بين 35 محطة وينقل أكثر من 1.5 مليون شخص يوميًا، سيؤدي المشروع إلى زيادة كفاءة الخط والطاقة الاستيعابية بالإضافة إلى تحسين مستويات السلامة والأداء.

سيبدأ المشروع في أكتوبر 2024 وسيستمر لمدة 64 شهراً، مع الحفاظ على استمرارية تشغيل الخط دون انقطاع، وستتولى شركة Colas Rail وشركة أوراسكوم للإنشاءات تحديث إمدادات وخطوط الطاقة الكهربائية والأنظمة الكهروميكانيكية في المحطات والأنفاق وعلى مسار السكك الحديدية والأعمال المدنية المرتبطة. بينما ستقوم شركة Hitachi Rail على تحديث أنظمة للإشارات والتحكم والاتصالات.

تبلغ القيمة الإجمالي للمشروع حوالي 800 مليون يورو، وتمثل حصة أوراسكوم للإنشاءات 35% منها، وسيتم توفير التمويل لهذا المشروع من قبل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

القابضة المصرية الكويتية

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن نقل ملكية الأسهم المملوكة للشركة العالمية للاستثمارات المالية (شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة المصرية الكويتية) في رأس مال شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك إلى شركة تابعة أخرى شركة سبريا كميكالز بي في، وذلك بما لا يؤثر على الملكية المباشرة للشركة القابضة المصرية الكويتية.