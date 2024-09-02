شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: المحاسبة بسعر التكلفة لـ"العدادات الكودية" المركبة من 27 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، أن قرار المحاسبة بنظام السعر الموحد لمستخدمى العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى العشوائية و المخالفة سيتم تطبيقه على من يقوم بالتركيب بعد تاريخ صدور القرار في 22 أغسطس ، كاشفا أن التطبيق سيكون على المشتركين الجدد فقط بداً من 27 أغسطس.

و أوضح عمران في تصريحات خاصة لليوم السابع أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أصدر كتاب دوري تضمن إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة، على أن يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش/ك.و.س من أول كيلو وات وهو سعر التكلفة كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلووات طوال الشهر و ذلك بناء على المادة 10 من قانون التصالح للمحليات.

و قال عمران أنه تم توزيع القرار، على جميع شركات التوزيع التسعة، للبدء فورًا في تطبيقها وتم مخاطبة رؤساء قطاعات الشئون التجارية بشركات التوزيع ورؤساء قطاعات نظم المعلومات ورؤساء قطاعات العدادات على مستوى الجمهورية للبدء في التطبيق بدءًا من يوم 27 أغسطس الجاري.