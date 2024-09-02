شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين في غرفة القاهرة تكشف أسعار اللحوم اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار اللحوم البلدي في الأسواق وسجلت أسعار اللحوم هبوطا ملحوظا في شهر مايو 2024 ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار مع توجهات الحكومة لضخ كميات كبيرة تغطي احتياجات السوق.

وكشف شعبة القصابين، أن سعر اللحوم البلدي يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

أسعار اللحوم المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلى 300 جنيها في منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيها وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وأشارت الشعبة إلى أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.