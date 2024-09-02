شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر» تحصل على موافقة لزيادة رأس مالها عبر تحويل الديون والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية