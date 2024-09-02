شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر» تحصل على موافقة لزيادة رأس مالها عبر تحويل الديون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة جبل عمر للتطوير بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لكل من شركة تبريد المنطقة المركزية (بصفتها الدائن الأول)، وشركة مكة للإنشاء والتعمير (بصفتها الدائن الثاني) إلى أسهم عادية في الشركة.
وكانت شركة جبل عمر للتطوير قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 24/9/1445هـ الموافق 3/4/2024م تقديم طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.
ونوهت باستكمال إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهميها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإعلان عن ذلك في وقت لاحق.
وأشارت إلى أنها ستنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها.
وأفادت بأنها ستعلن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وكانت شركة جبل عمر للتطوير قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 24/9/1445هـ الموافق 3/4/2024م تقديم طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.
ونوهت باستكمال إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهميها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإعلان عن ذلك في وقت لاحق.
وأشارت إلى أنها ستنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها.
وأفادت بأنها ستعلن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.