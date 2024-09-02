شكرا لقرائتكم خبر عن 25 سبتمبر.. 5 بنود على طاولة عمومية «المجتمع الطبية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المقرر انعقاد الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على لائحة شروط ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المقرر انعقاد الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
جدول أعمال الجمعيةيتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم المواد لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
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ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على لائحة شروط ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.