شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل انخفاضا وسط توقعات بزيادة إنتاج "أوبك بلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب الأسود "النفط" في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، انخفاضًا جديدًا، وسط توقعات بزيادة إنتاج تحالف "أوبك بلس" بدءًا من أكتوبر المقبل بالتزامن مع ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم؛ ما أثار مخاوف بشأن نمو الاستهلاك المستقبلي.

وتراجعت عقود خام "برنت" بمقدار 61 سنتًا أو 0.8%؛ لتصل إلى 76.32 دولار للبرميل، في حين انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي بمقدار 52 سنتًا أو 0.7%؛ ليبلغ 73.03 دولار للبرميل؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.



وجاء هذا التراجع بعد شهرين متتالين من تسجيل خام برنت وغرب تكساس خسائر على خلفية مخاوف الطلب في الولايات المتحدة والصين؛ بسبب الاضطرابات الأخيرة في إمدادات النفط الليبية بسبب النزاع بين الفصائل الحكومية هناك والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

في حين أن صادرات النفط الليبية لا تزال متوقفة، استأنفت شركة النفط العربية الخليجية الإنتاج بمقدار يصل إلى 120 ألف برميل يوميًا لتلبية الاحتياجات المحلية.



ومن المقرر أن تواصل منظمة "أوبك+" زيادة الإنتاج المخطط لها اعتبارًا من أكتوبر حيث سيقوم ثمانية أعضاء بزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر المقبل، كجزء من خطة لبدء تقليص أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا مع الإبقاء على تخفيضات أخرى سارية حتى نهاية عام 2025.



وفي الولايات المتحدة، تباطأ استهلاك النفط في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى موسمي منذ جائحة كورونا في عام 2020، وفقًا للبيانات التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة فى وقت سابق؛ بالإضافة لظهور مزيد من التشاؤم بشأن نمو الطلب الصيني بعد أن أظهر مسح رسمي أن النشاط الصناعي هناك تراجع إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس الماضي.