شكرا لقرائتكم خبر عن الساعة السكانية تعلن وصول عدد سكان مصر بالداخل لـ 106 ملايين و750 ألف نسمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 206 أيام؛ حيث سجل عدد سكان مصر 106 ملايين نسمة بالداخل في الثامن من فبراير الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 106 ملايين بالداخل في يوم 20 أبريل الماضي أي خلال 72 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 106 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في 2 يوليو الماضي أي خلال 72 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 106 ملايين و500 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 62 يوم.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.7 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 7 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.5 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.9 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.2 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 802.3 ألف نسمة، بورسعيد 797.6 ألف نسمة، مطروح 569.5 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 410.3 ألف نسمة، الوادي الجديد 271 ألف نسمة، جنوب سيناء 117.1 ألف نسمة.