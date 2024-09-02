شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المطاعم تشارك بمعرض 2024 HACE-Hotel Expo للتعرف على أحدث وسائل صناعة الفندقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجورى في فعاليات المعرض هيس الدولى في دورته الرابعة والأربعون 2024 HACE-Hotel Expo لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية والذى سيقام فى الفترة من 2 - 4 سبتمبر 2024 المقام بمركز مصر للمعارض الدولية – التجمع الخامس.

وأكدت الغرفة إنها ستشارك بجناح مميز في المعرض بصفتها أحد الرعاه للمعرض، فضلاً عن استثمار تواجدها في التعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتطور في صناعة الفندقة والمطاعم من الإجهزة والمعدات والبرامج التكنولوجية في نشاط المطاعم ،إلى جانب إستعراض شامل لنشاط الغرفة والخدمات التي تقدمها للأعضاء، وكذلك للمستثمرين الراغبين الدخول في مجال إقامة المنشآت الخاضعة لوزارة السياحة، ومزايا هذه المطاعم عن غيرها والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة السياحية، إلى جانب أسطوانات مدموجة تضم كافة البيانات الخاصة بأعضاء الجمعة العمومية للغرفة من أسماء للمنشآت والمطاعم السياحية وعنوانيها وأرقام تليفوناتها.

من جانبه قال ياسر التاجورى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن الغرفة حريصة على المشاركة في المعارض والملتقيات وخاصة معارض مستلزمات المنشآت السياحية والفندقية بمصر، لكونها تقدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتطور في صناعة الفندقة والضيافة والمطابخ.

وأضاف التاجورى، أن هذه المعارض تتميز بتقديمها المنتجات والحلول المتكاملة المبتكرة لصناعة الضيافة الخاصة بالكافيهات والمطاعم المنشآت، بالإضافة إلى خدمات البرمجيات وحلول IT.

وأكد رئيس الغرفة، إننا حريصون على نقل كل ما تشهده صناعة الضيافة والمطابخ فى العالم إلى أعضائها"، مشيرًا إلى أن إدارة تكنولوجيا المعلومات بالغرفة ستقوم بتصوير ما يتضمنه المعرض من إمكانيات وأجهزة ومعدات حديثة، لبث هذا الفيلم عبر الموقع الإلكتروني للغرفة وصفحتها الرسمية على "فيس بوك"، لاطلاع الأعضاء على كل ما هو جديد في هذا النشاط.

وتابع "التاجورى "، أن المعرض يُعد فرصة حقيقية للمنشآت السياحية للتواصل مع الشركات والهيئات العارضة لعقد الصفقات والاتفاقيات لتوريد ما تحتاجه من معدات وأجهزة، وكذلك التعرف على الجديد فى مجالات جودة وسلامة وأمان الغذاء عبر استخدام هذه المعدات.

يقام المعرض الدولي "هيس إكسبو هوتيل" لمستلزمات وتجهيزات الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية سنويًّا وتعقد دورته المقبلة خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر 2024 وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية – التجمع الخامس وهو مكون من ستة معارض دولية متخصصة وهى :-

*المعرض الدولى لتجهيزات المطابخ والمغاسل التجارية HACE.

المعرض الدولى لتأثيث الفنادق Furnishing Hot

المعرض الدولى للمخابز والحلوانى والآيس كريم Bakery Tec

المعرض الدولى للأغذية والمشروبات Inter .Food

المعرض الدولى لمعدات النظافة Clean Tec

معرض مستلزمات الكافية والشاى والقهوة Le Café

المعرض يخدم عدة مجالات وهي الكافتيريات والمطاعم، الفنادق، القرى السياحية والمنتجعات، المراكب العائمة، المكاتب الإستشارية، دور القوات المسلحة والنوادي، محلات الحلواني والآيس كريم والمخابز، محلات الوجبات السريعة، المستشفيات، شركات البترول، المغاسل التجارية، القصور والفيلات، مصانع اللحوم، شركات كاترينج الطائرات والجامعات والسوبر ماركت.

ولتسجيل حضور الزائرين معرض هيس هوتيل إكسبو 2024 عبر الإيميل والواتس آب عبر اللينك الآتي :

‏https://hace.egyreg.com/?src=16