شكرا لقرائتكم خبر عن 24 سبتمبر.. عمومية «الوسائل الصناعية» تناقش توزيع أرباح نقدية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/09/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ويشمل الجدول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 12,500,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠٢٤، بواقع 0.05 ريال للسهم وبنسبة 5 ٪ من القيمة الاسمية للسهم.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكوين مجلس الإدارة).
ويشمل جدول الأعمال: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة، والتصويت على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
ويتضمن الجدول: التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والتصويت على لائحة الحوكمة.
ويشمل الجدول: التصويت على لائحة عمل مجلس الإدارة، والتصويت على سياسة تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة.
ويتضمن الجدول: التصويت على سياسة تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح، والتصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/09/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
جدول أعمال الجمعيةيتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام 2024م وللربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
ويشمل الجدول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 12,500,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠٢٤، بواقع 0.05 ريال للسهم وبنسبة 5 ٪ من القيمة الاسمية للسهم.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكوين مجلس الإدارة).
ويشمل جدول الأعمال: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة، والتصويت على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
ويتضمن الجدول: التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والتصويت على لائحة الحوكمة.
ويشمل الجدول: التصويت على لائحة عمل مجلس الإدارة، والتصويت على سياسة تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة.
ويتضمن الجدول: التصويت على سياسة تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح، والتصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.