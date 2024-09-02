شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق تداول سهمي «ثروة» و«كوارا للتمويل» لجلسة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.