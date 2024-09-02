شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق تداول سهمي «ثروة» و«كوارا للتمويل» لجلسة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تعليق سهمي شركة الثروة البشرية وشركة كوارا للتمويل لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الاثنين 29/02/1446 هـ الموافق 02/09/2024م.
وقالت تداول إن تعليق سهمي الشركة نظراً لعدم التزامهما بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 2024-06-30 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وأفادت بأن ذلك استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.
وأشارت إلى أن تداول سهم الشركتين يستأنف لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الثلاثاء 30/02/1446هـ الموافق 03/09/2024م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركتين نشر القوائم المالية قبل نهاية الثلاثاء 28/03/1446 الموافق 01/10/2024 م.
وذكرت أن في حال لم تقم الشركتين بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الاربعاء 29/03/1446 الموافق 02/10/2024 م حتى إعلان الشركتين عن القوائم المالية.
وقالت تداول إن تعليق سهمي الشركة نظراً لعدم التزامهما بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 2024-06-30 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وأفادت بأن ذلك استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.
وأشارت إلى أن تداول سهم الشركتين يستأنف لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الثلاثاء 30/02/1446هـ الموافق 03/09/2024م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركتين نشر القوائم المالية قبل نهاية الثلاثاء 28/03/1446 الموافق 01/10/2024 م.
وذكرت أن في حال لم تقم الشركتين بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الاربعاء 29/03/1446 الموافق 02/10/2024 م حتى إعلان الشركتين عن القوائم المالية.