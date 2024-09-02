شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقى بعدد من المواطنين حاجزى مشروع "بيت الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بعددٍ من المواطنين حاجزي مشروع " بيت الوطن " بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور نواب ومعاوني رئيس الجهاز، ومسئولي إدارات الطرق والمرافق والكهرباء.

وفى بداية اللقاء، حرص المهندس عبد الرءوف الغيطي، على الاستماع لبعض مطالب الحاجزين، والتى كانت تتمثل فى سرعة إنهاء الطرق والمرافق والكهرباء والخدمات، حتى يتسنى لمالكي قطع الأراضي السكنية الإقامة بالمنطقة.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً من اجل الانتهاء من كافة المرافق والخدمات بالمنطقة للتسيير على المواطنين، مشيراً إلى أنه تم بالفعل الشروع في إطلاق التيار الكهربائي بالكامل بالحى الأول والحى الخامس والحى السادس والحى السابع والحى الثامن، ويمكن لمالكي قطع الأراضي بالأحياء المذكورة التقدم لتركيب عدادات كهربائية ( إنشائي - دائم).

ومن ناحية أخرى، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بكافة المحاور الداخلية لمنطقة بيت الوطن الرئيسية والفرعية، ومنها على سبيل المثال رفع كفاءة وتطوير طريق( ABc ) بطول 3800 متر بعدد 2 حارة رئيسي، وعدد 2 حارة خدمة على جانبي الطريق ومزود بمسار دراجات فى الاتجاهين، لافتاً إلى أن هذا المحور يعتبر الشريان الرئيسي بمنطقة بيت الوطن حيث يربط بين محور 24 أمام النادى الأهلى وطريق MR2 داخل بيت الوطن ومنه للطريق الأوسطي، والطريق يفصل بين الحى الرابع والحى السادس بالمنطقة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال الفرمة بالحارة الرئيسية يمين للطريق بطول 1600متر وتم توريد سن طبقة أولى و تم القطع بباقي الطريق الرئيسي يمين من بعد 1600 متر.

وبخصوص المرافق " المياه والصرف "، أكد رئيس الجهاز أن المياه متواجدة فى أحياء بيت الوطن ولا توجد مشكلة وبخصوص الصرف الصحى فقد تم تنفيذ أعمال الحل العاجل لمنظومة الصرف ببيت الوطن، وجارٍ العمل فى تنفيذ الحل الآجل .

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ العمل على تنفيذ مطالب حاجزي مشروع بيت الوطن في إطار صلاحيات الجهاز والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وفى نهاية اللقاء، تقدم المواطنون بالشكر للمهندس عبدالرءوف الغيطي، ولمسئولي الجهاز، فضلاً عن تأكيد رئيس الجهاز للمواطنين على ترحيبه الدائم بهم، وأن أبواب مكتبه مفتوحة للاستماع إلى شكاوى ومطالب السكان والعمل على حلها فى أسرع وقت.