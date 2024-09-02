شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الدولى سبل التعاون وتنفيذ برامج التنمية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من البنك الدولى برئاسة آرثر كوشناكيان، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي، وتم عقد اجتماعا لبحث اوجه الشراكة والتعاون وتنفيذ برامج التنمية والدعم فى مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، ومناقشة عدد من ملفات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة فى اطار العلاقة الإستراتيجية مع البنك الدولي وتعزيز التوجه نحو التحول إلي الاقتصاد الأخضر ودعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية

استعرض الدكتور محمود عصمت المستجدات فيما يخص مشروعات التعاون المشترك والدعم الفني وبرامج التنمية ومراجعة نموذج التنبؤ بالأحمال وإعداد خطط التوسع فى قدرات التوليد وكيفية التقييم الفنى والاقتصادي لبدائل تخزين الطاقة وبرامج التخطيط والتدريب وإعداد الكوادر البشرية فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء وتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر وخفض انبعاثات الكربون وحساب حجم الانبعاثات وتدريب العاملين فى مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الدعم الفني لتوليد الكهرباء من الرياح مع مراعاة مسارات هجرة الطيور ودعم خطة تحسين الفقد والتعاون فى منظومة الطاقة الكهربائية من الشمس بواسطة القطاع الخاص إنتاجا واستهلاكا ، وكذلك إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة لضمان تنويع مزيج الطاقة من كافة المصادر والتي تم تحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير انظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر وتصدير الطاقة الخضراء من خلال مشاركة القطاع الخاص.

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والبنك، موضحًا اهمية مجالات التعاون المشترك والدور التنموى الداعم لتطوير وتحديث الشبكة القومية، مشيرا إلى التعاون فى استراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة وكذلك تحديث مراكز التحكم على شبكات التوزيع ومشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، موضحا العمل المشترك لتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية لتحسين الأداء واضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب تلك الأحمال.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع فى مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال فى اطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق امن الطاقة.

وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون وتحويل مصر لمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا الموجودة والتى تمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية، مشيرا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الكهرباء النظيفة باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات.