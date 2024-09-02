شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن في مصر.. انخفاض 3 جنيهات بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت بورصة الدواجن في مصر اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 بحوالي 3 جنيهات بعد استقرار دام لأكثر من 10 أيام تسليم أرض المزرعة وفي الأسواق المحلية للمستهلكين، ليتراجع سعر الكيلو من 70 إلي 67 جنيها تسليم أرض المزرعة.

وكانت أسعار الفراخ استقرت منذ بداية الأسبوع الماضي ليسجل سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة قبل أن ترتفع إلي 70 جنيها أول أمس لتعود إلي الهبوط اليوم عند 67 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 75 إلي 85 جنيها.

وسجل سعر البيض في الأسواق استقراراً عند 160 جنيهاً للبيض الأبيض و 162 جنيها للبيض البلدي و 161 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر يتراوح بين 175 إلي 180 جنيها.

يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في حجم الطلب منذ بداية شهر أغسطس الجاري مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.