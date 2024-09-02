شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون تنفيذ المرافق ومحطات الشرب والصرف بمدينة بنى سويف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن - المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة إلى مدينة بني سويف الجديدة لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق ومحطات الشرب والصرف الصحي بالمدينة، يرافقه مسئولو الهيئة والمهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، وذلك في ضوء الجولات لمسئولي الوزارة لمتابعة كافة المشروعات.

وخلال الزيارة، اطَّلع مساعد نائب رئيس الهيئة على عرض مفصل عن مشروعات المرافق المنفذة والجاري تنفيذها بمدينة بني سويف الجديدة، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان الجولة بمدينة بني سويف الجديدة، بتفقد محطة الرفع الرئيسية بالمدينة للتأكد من حسن سير العمل بها على الوجه المطلوب، كما تم تفقد مأخذ مياه محطة الشرب بالمدينة، والذي يعمل بطاقة ١٠٩ آلاف م٣/ اليوم، وتفقد محطة تنقية مياه الشرب والتي تعمل بطاقة إنتاجية 104 آلاف م٣/ اليوم، كما تفقد محطة معالجة مياه الصرف الثنائية، والتي تم تنفيذها بطاقة ٥٢ ألف م٣ /اليوم.

واختتم مسئولو الإسكان الجولة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية وذلك لمتابعة والتأكد من حسن سير العمل بها طبقاً للمواصفات القياسية الفنية الموضوعة.

وأكد المهندس أشرف فتحي، أهمية تكثيف كافة الأعمال الخاصة بالمرافق الخاصة بالمدينة وفقاً لأعلى معايير الجودة مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية على الوجه المطلوب والتأكد من حسن أداء مولدات الكهرباء المغذية للمحطات لضمان استمرارية العمل بالمحطات على أفضل وجه ممكن، كما أكد على المتابعة المستمرة لشركات التشغيل والصيانة للحصول على أعلى جودة ممكنة طبقاً للمواصفات والمعايير المحددة.