شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومحطة معالجة الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، ومسئولو الجهاز، عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة 600 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في المشروعات.

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، تفقد عددٍ من الوحدات نموذج 90 مترا للوحدة ثلاث غرف لعدد (23) عمارة سكنية بها (552) وحدة سكنية وبنسبة تنفيذ97.8٪؜، وكذلك تفقد 5 عمارات سكنية نموذج75 مترا للوحدة بإجمالى 180 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 83٪؜.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أيمن رشاد، الأعمال المتبقية من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي، معالجة ثنائية المرحلة الأولى، وتصميم وتنفيذ المعالجة الثلاثية المرحلة الثانية بنسبة تنفيذ 82٪؜.



وطالب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات ودفع معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز وجودة المواصفات القياسية.