شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنبن 2-9-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالإثنين، 02 سبتمبر 2024 11:34 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الإثنين 2-9-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
12.31جنيه للشراء.
13.33جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.39جنيه للشراء.
13.3جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.42جنيه للشراء.
13.35جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.40جنيه للشراء.
13.35جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.38جنيه للشراء.
13.32جنيه للبيع.
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