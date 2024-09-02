شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 265.74 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سعر الذهب اليوم في السعودية

أسعار الذهب اليوم في السعودية

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 303.69 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 278.39 ريال.واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند 265.74 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 227.77 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 177.16 ريال.واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية عند 151.85 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9445 ريالا.وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية 2126 ريالا.وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 303.694 ألف ريال.