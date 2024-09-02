الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 265.74 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 265.74 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 303.69 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 278.39 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند 265.74 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 227.77 ريال.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 177.16 ريال.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية عند 151.85 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9445 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية 2126 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 303.694 ألف ريال.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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