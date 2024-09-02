- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 265.74 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 278.39 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 227.77 ريال.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية عند 151.85 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية 2126 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 303.694 ألف ريال.
سعر جرام الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 303.69 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 278.39 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعوديةواستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند 265.74 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 227.77 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةوبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 177.16 ريال.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية عند 151.85 ريال.
أسعار الذهب اليوم في السعوديةوسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9445 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية 2126 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 303.694 ألف ريال.