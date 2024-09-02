شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل خسائرها.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، تراجعا لتواصل خسائرها، متأثرة بتقييم المستثمرين لزيادة إنتاج أوبك+ من النفط في أكتوبر المقبل، والانخفاض الحاد في إنتاج ليبيا وضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت، 57 سنتا أي ما يعادل 0.7% ليصل إلى 76.36 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.7% إلى 73.05 دولار للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض خام برنت بنسبة 0.3% الأسبوع الماضي وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7%.

ومن المقرر أن تزيد 8 دول أعضاء في تحالف أوبك+ من إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر المقبل، كجزء من خطة للبدء في تخفيف أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا مع استمرار إجراء تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.