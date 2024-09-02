شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإبداع التكنولوجي ينظم ندوة حول أساسيات الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة حول "أساسيات الأمن السيبراني: لبنات البناء لعالم رقمي آمن" يوم 8 سبتمبر، في إطار سلسلة ندوات تكنولوجيا الإبداع للأمن السيبراني.

وتنعقد الندوة بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، وتُبَث إلى جميع مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.

وتستهدف الندوة رواد الأعمال والمهنيين وطلاب الجامعات وحديثي التخرج، وتتناول رؤى أساسية في عالم الأمن السيبراني، والعناصر اللازمة لتأمين المستقبل الرقمي.

وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم افتتاح 8 مراكز لإبداع مصر الرقمية في كل من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنصورة، والقاهرة، وذلك في إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال زيادة عدد المراكز من 3 مراكز إلى 30 مركزًا.

وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

وكان من بين المراكز التي تم افتتاحها، مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل والذي يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة التكنولوجية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمي مع الحفاظ على الطراز المعماري والقيمة التراثية لها.

وتم افتتاح 5 مراكز جديدة من مراكز إبداع مصر الرقمية كتشغيل تجريبي في كل من محافظات الجيزة والوادي الجديد والإسكندرية وشمال سيناء وبني سويف.