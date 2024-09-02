شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع "الاقتصاد الرقمى" لمجموعة العشرين 9 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

ينعقد الاجتماع الخامس لمجموعة عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر في ماسايو، البرازيل. ويناقش الاجتماع عدة مواضيع، منها أهمية تعزيز اقتصاد رقمي تمكيني وشامل ومنفتح وعادل وآمن للمساهمة في تحقيق التنمية التي تتمحور حول الإنسان، مع ضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

كما يسلط الضوء على دور التعاون الدولي والابتكار والمنافسة وريادة الأعمال في المجال الرقمي، إلى جانب الاستفادة من إمكانات التكنولوجيات الرقمية لسد الفجوات وتمكين الأفراد والمجتمعات، خاصة النساء والفتيات والأشخاص الأكثر احتياجًا.

ويحقق اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى المليارات سنوياً، وطفرة تشتد الحاجة إليها في الوظائف الجديدة.

ويعزز الاستخدام الكبير للخدمات الرقمية، مثل خدمات الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية النمو الاقتصادي، حيث تساعد التقنيات الرقمية على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات والتي تقيد المعاملات الاقتصادية، وأن هذه التكلفة تتراجع عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات.