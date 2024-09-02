شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البوسنة والهرسك يشيد بتطوير البنية التحتية السياحية بالعلمين والساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة.

وحضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة والآثار بين البلدين خلال الفترة المقبلة ودفع حركة السياحة البينية وفرص الاستثمار السياحي بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون للترويج السياحي من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة، ورحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين والشركات السياحية بالبوسنة والهرسك إلى مصر للتعرف على ما تتمتع به من تنوع في مقوماتها السياحية والأثرية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لمنظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر في البوسنة والهرسك مع نظرائهم في مصر لتنفيذ برامج سياحية مشتركة.

كما تطرق اللقاء لمناقشة أوجه التعاون الثنائي لتبادل الخبرات في مجال أعمال الترميم والمتاحف.

ومن جانبه، توجه السفير ثابت سوباشيتش، بالشكر للوزير على الزيارة التي نظمتها الوزارة لمدينة العلمين الجديدة خلال الشهر الماضي لمجموعة من مختلف سفراء دول العالم بالقاهرة والتي تعرفوا من خلالها على ما تشهده هذه المدينة من نهضة حضرية وأبرز المعالم السياحية بها من بينها منطقة مارينا العلمين الأثرية، مشيداً بما تشهده هذه المدينة ومنطقة الساحل الشمالي من تطوير وتنمية في البنية التحتية السياحية بها.

كما ثمّن السفير على العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين في عدة مجالات، موجهاً الدعوة للسيد الوزير لزيارة دولة البوسنة والهرسك يقوم خلالها بعقد عدة لقاءات ثنائية مشتركة لتعزيز سبل التعاون في مجال السياحة والآثار ودعم أواصر العلاقات بين البلدين.