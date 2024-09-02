شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتابع مع مدير جهاز مستقبل مصر تأمين الكهرباء لمشروعات الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والعقيد دكتور بهاء الغنام مدير جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة، للتنسيق والتعاون والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة للجهاز، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة وشركات التوزيع المختصة فى نطاق تنفيذ المشروعات.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية ومعدلات أعمال البنية الأساسية والمخطط الزمنى ونسب الإنجاز وخطة التدرج الزمنى للأحمال المطلوبة طبقا لمعدلات تنفيذ المشروعات الجديدة للاستصلاح الزراعي وبدء الانتاج فى كل مشروع، وكذلك موقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكافة مناطق الاستصلاح فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى خطط توفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الانتاج فى بعض المشروعات لحين اكتمال أعمال الاستصلاح والبنية الأساسية

وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية اللازمة لها فى مشروعات الاستصلاح فى مناطق العوينات والمنيا وبنى سويف وسنابل سونو بمحافظة اسوان، وكذلك مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية المستدامة بسيناء، بالاضافة الى مشروعات مستقبل مصر 1 و2 والمنطقة الصناعية الجديدة والصوب الزراعية والسوق اللوجيستي، وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مختلف المناطق فى اطار خطة عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبرنامج وزارة الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، مشيرا إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح الزراعي والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحا الخطوات التى يتم العمل عليها لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار خاصة فى شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار

قال الدكتور محمود عصمت ان اتاحة الكهرباء لكل من يطلبها احد اهم الأولويات التى نعمل عليها خلال المرحلة الحالية كضرورة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي، " والكهرباء" تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.