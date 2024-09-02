شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن أهمية مبادرة "ابدأ" الوطنية فى النهوض بالصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في 29 أكتوبر عام 2022، لتقديم الدعم لأصحاب المصانع وتذليل العقبات، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أوتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، وكذلك دعم المشروعات الجديدة لزيادة الاستثمارات

ونرصد في السطور التالية أهم 10 معلومات كما وردت في الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ:

أولا: هي مبادرة شبابية وطنية لخريجي شباب وبنات البرنامج الرئاسي

ثانيا: بدأ الفكرة من شباب البرنامج الرئاسي في افطار الاسرة المصرية عام 2021 ثم أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022.

ثالثا: تهدف المبادرة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول

رابعا: تعمل مبادرة "ابدأ " بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات

خامسا: تعمل المبادرة علي تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030

سادسا: تقوم شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والذراع التنفيذي للمبادرة بعمل شراكات كبري وتوطن صناعات لم تكن موجودة بالأساس ، وتقدم الدعم المادي للمستثمرين، أما مبادرة "ابدأ" تقدم الدعم الفني واللوجيستي فقط من تراخيص أراضي وتيسير الاجراءات.

سابعا: تقدم المبادرة عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات

ثامنا: تعمل المبادرة الوطنية علي تقديم أوجه الدعم اللازم، لتقنين أوضاع للمخالفين من الصناع .



تاسعا: تعمل المبادرة الوطنية "ابدأ" علي تدريب العمالة الفنية من خلال مبادرة "معدتك شركتك" والتي سجلت 5 دورات متتالية للذكور والإناث .