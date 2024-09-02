شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3435 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين بمستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3435 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3926 جنيها. عيار 21 يسجل 3435 جنيها. عيار 18 يسجل 2944 جنيها. الجنيه الذهب 27480 جنيها.تطورات الذهب العالمي

بدأ الذهب العالمي تداولات الأسبوع بضعف بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي، يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته منذ 13 شهر، مما زاد من الضغط السلبي على أسعار المعدن النفيس، بينما تنتظر الأسواق المالية هذا الأسبوع بيانات تقرير الوظائف الأمريكي.

وانخفض سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم لتسجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 2490 دولار للأونصة قبل أن تعود إلى التداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2502 دولار للأونصة وهو نفس سعر افتتاح جلسة اليوم.

ونجح الذهب أن يرتفع خلال تداولات شهر أغسطس بنسبة 2.3% ليسجل خلاله أعلى مستوى تاريخي عند 2531 دولار للأونصة ليعد ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وقد سجل الذهب ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 21% بدعم من توقعات الأسواق بتغير السياسات النقدية للبنوك المركزية إلى جانب استمرار الدعم من مشتريات البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن.



وحتى الآن يتماسك الذهب فوق المستوى 2500 دولار للأونصة للجلسة السادسة على التوالي، مدعوما بتوقعات الأسواق بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي ببدء سلسلة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في 17-18 سبتمبر 2024.