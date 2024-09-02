شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية وعربية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 4.4 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 30825 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 37798 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13386 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 7109 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10204 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2973 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 7357 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وتنمية للاستثمار العقاري، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وإيه كابيتال القابضة، وسبيد ميديكال، وفتنس برايم للأندية الصحية.

فيما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء ترخيص شركة ثقات الدولية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، إعمالاً لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتجديد "وقف نشاط شركة دايناميك لتداول الأوراق المالية، اختياريًا لمدة عام (العام الثالث والأخير) اعتباراً من تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 16 مايو، تنفيذًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، وحق اكتتاب شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية-1 عدد 35 ألف سهم، 2.35 مليون سهم، 1200 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 11545 سهمًا، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-الرواد عدد 21.4 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 5 آلاف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات مصر بني سويف للأسمنت، وطاقة عربية، وبالم هيلز للتعمير، وسبيد ميديكال عدد 511 سهم، 100 ألف سهم، 125 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية عدد 405 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة بالم هيلز للتعمير عدد 2 مليون سهم.

أعلنت الشركة العربية المتحدة للشحن، عن بيع المساهم هاني طلعت مصطفى إبراهيم عدد 400 ألف سهم بسعر 1.003 جنيه بقيمة إجمالية 401.2 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.277% إلى 4.969%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.



أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 530 ألف سهم، والثانية 215 ألف سهم، والثالثة 606 آلاف سهم.

في نفس الصدد أعلنت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى 10 ملايين سهم تمثل نسبة 2% من أسهم الشركة، على أن تمول عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وذلك لدعم سعر السهم بالبورصة المصرية، وما له من أثر إيجابي على مساهمي الشركة، وتكون فترة الشراء من 3 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.

في سياق منفصل أعلن عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، مبيعات بلغت 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 70 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وأرجع انخفاض صافي الربح خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 بسبب تراجع قيمة إيرادات المبيعات بقيمة 80 مليون جنيه، وزيادة تكلفة إيرادات النشاط بقيمة 722 مليون جنيه، وزيادة المصروفات التمويلية بقيمة 369 مليون جنيه، وزيادة الأرباح الرأسمالية بقيمة قدرها 30 مليون جنيه، وكذلك انخفاض المخصصات بقيمة 94 مليون جنيه.

في سياق متصل أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على نسبة حتى 90% من أسهم رأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير، عن طريق تقديم عرض شراء إجباري عن طريق المبادلة دون الخيار النقدي، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من قانون سوق المال، كما وافق المجلس على أن يتم توفير أسهم المبادلة التي ستستخدم لتمويل عملية الشراء.

كما أعلنت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اعتماد مجلس الإدارة على دراسة الجدوى المقدمة من المستشار المالي المستقبل (شركة ركويزا للاستشارات المالية) لغرض زيادة رأس المال المصدر من 29 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه بزيادة قدرها 21 مليون جنيه موزعة على 210 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش ومصاريف إصدار قدرها 0.25 قروش، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب مساهمته، وتتم الزيادة نقدًا أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين.