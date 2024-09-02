شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال التطوير بشركة النيل للأدوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

المهندس محمد شيمي: تطوير شركات الأدوية التابعة والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد ضمن أولويات خطة العمل

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وتنفيذ خطط العمل بالشركات التابعة، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، زيارة إلى شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

تفقد المهندس محمد شيمي، خلال الزيارة، أعمال التطوير التي شهدتها الشركة، وشملت أقسام ووحدات إنتاج المحاليل الوريدية والمراهم والكريمات والفوارات والمخازن ومحطة المياه، في إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد “GMP” واشتراطات هيئة الدواء المصرية. واستعرض الوزير مراحل العمليات الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية ومؤشرات الأداء، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور خالد حجاج العضو المنتدب لشركة النيل.

أكد المهندس محمد شيمي أن تنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتطبيق معايير التصنيع الجيد يأتي ضمن خطط الأعمال التنفيذية لتطوير وتحديث الشركات والنهوض بالأداء في مختلف القطاعات التابعة، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، موجها بضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والتكاملية بين الشركات بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الصادرات، والمتابعة الدورية لمعدلات الإنتاج وتوفر المستلزمات والخامات، والالتزام بالجودة والتطوير المستمر، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها والحفاظ على الأصول وما يتم ضخه من استثمارات، وتدريب العاملين، والاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن، وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP".

جدير بالذكر أن "النيل للأدوية" تعد من الشركات الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير.















