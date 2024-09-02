شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الطلب الأمريكية والصينية على النفط.. تعرف على أسعار البترول بالسوق العالمي والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 2-9-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الإثنين ، حيث تتزايد التوقعات بقيام ثمانية أعضاء من أوبك + بزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً بدءاً من الشهر المقبل فضلاً عن مخاوف الطلب الأمريكية والصينية على النفط والتي تغلبت على الاضطرابات الأخيرة في إمدادات النفط الليبية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 76.30دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي73.02دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 78.10 دولار للبرميل.



