شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للبترول تنظم ندوات للقيادة الآمنة فى قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

تولى استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية اهمية قصوى لمجالات السلامة والصحة المهنية ، فى إطار حرصها على سلامة العاملين، ومن منطلق ذلك تنظم الهيئة المصرية العامة للبترول 4 ندوات تحت عنوان "القيادة الآمنة وسلامة الطريق" بواقع ندوة كل اسبوع بالتعاون مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" إحدى شركات قطاع البترول وذلك لرفع مستوى ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى العاملين بالهيئة، وذلك بحضور الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على الامن الصناعي واحمد عبد الحميد مدير عام التدريب والدعم الفني وياسمين دسوقى مدير عام مساعد التدريب بشركة بتروسيف .

وخلال الندوة الاولى، اكد الدكتور تامر عايش على اهمية توعية العاملين بالهيئة وزيادة ثقافتهم نحو القيادة الآمنة، مشيراً إلى حرص الهيئة بالتعاون مع شركة بتروسيف على تنظيم مثل هذه الندوات لتقليل المخاطر وحفاظاً على ارواح العاملين واسرهم، لافتاً إلى ان الهيئة بصدد تنظيم مثل هذه الندوات للشركات التابعة خلال الفترة القادمة لتحقيق اكبر قدر من التوعية للعاملين بالقطاع.



واستعرض خلال الندوة الكيميائي نير نور الدين مساعد رئيس ايجاس للسلامة والصحة المهنية السابق ومحاضر بشركة بتروسيف قواعد القيادة السليمة والآمنة وكيفية التعامل مع المخاطر اثناء القيادة، واستعرض عدد من المواقف الواقعية التى يتم فيها عدم اتباع إرشادات وتعليمات القيادة وادت إلى وقوع حوادث، كما تم عرض فيديوهات توعوية للقيادة الآمنة وطرق التعامل مع المواقف الخطرة وتجنب أخطاء الآخرين اثناء عملية القيادة.



وكنوع من التفاعل وثراء الندوة وتحقيق الهدف منها، تم فتح المناقشة والإجابة على الاستفسارات من المشاركين فيما يتعلق بواجبات القيادة وعدم الإخلال بها فى بعض المواقف التى يتعرضوا اثناء القيادة .



واشاد المشاركون باهمية الندوة والمعلومات التى استفادوا منها والتى تجنبهم من تقليل المخاطر ووقوع حوادث اثناء القيادة على الطرق سواء فى العمل او فى حياتهم الخاصة .