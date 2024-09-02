شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يشارك فى مؤتمر "Seamless North Africa 2024" لتعزيز التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

يشارك البريد المصري في مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا 2024"، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار "مستقبل التجارة الرقمية في شمال أفريقيا"، خلال الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، بمشاركة كوكبة من الخبراء المحليين والدوليين والإقليميين في مجال التكنولوجيا المالية؛ وأكثر من 250 عارضًا من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

وأكد عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد حرص البريد المصري على المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بمستقبل التكنولوجيا، للاطلاع على أحدث التقنيات المالية والمدفوعات والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن مشاركة البريد المصري في مؤتمر "سيملس شمال افريقيا 2024" تأتي ضمن إستراتيجية البريد المصري في تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات مبتكرة للمواطنين، مع التركيز على أهمية تحسين خدمات المدفوعات وتسهيل التجارة الإلكترونية.

وأوضح عبده علوان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن البريد المصري يسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التواصل والتعاون مع جميع الشركات في السوق المصري، بما في ذلك المؤسسات المالية، والشركات الناشئة، وعرض جميع الخدمات والحلول المبتكرة التي يقدمها البريد المصرى بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمى والشمول المالي والتجارة الإلكترونية فى مصر، ويوفر خدمات رقمية سهلة الاستخدام وآمنة وموثوقة؛ يستفيد منها جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات خاصة الشركات الناشئة.



