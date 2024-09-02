شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.109 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 30731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 37664 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 13323 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 10196 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2966 نقطة.