شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالإثنين، 02 سبتمبر 2024 02:59 م
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.109 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 30731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 37664 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 13323 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 10196 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2966 نقطة.
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