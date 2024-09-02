شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض انخفاض بنسبة 0.2% عند 12167 نقطة، وبتداولات بلغت 8.790 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 325.706 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.221 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 116 شركة ارتفعت أسهم 116 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 99، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الكابلات السعودية، وساسكو، ونماء للكيماويات، والصناعات الكهربائية، وأسواق المزرعة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، جبل عمر، وأسمنت القصيم، وباعظيم، وميدغلف للتأمين، والإعادة السعودية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 26198 نقطة، وبتداولات بلغت 41.513 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.323 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.274 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 20 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 43، من بين 96 شركة مدرجة في السوق الموازية.