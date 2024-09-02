شكرا لقرائتكم خبر عن «المواساة»: توصية بزيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى ثمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية في اجتماعه المنعقد اليوم إلى الجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة 15 من النظام الأساس للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، سيصبح المجلس مكوناً من (ثمانية) أعضاء بدلاً من (سبعة) أعضاء.واستند مجلس الإدارة في توصيته هذه على رغبته في إدخال مزيد من التنوع في الخبرات والمؤهلات والقدرات المختلفة وتوسيع نطاق المهارات بما يتناسب مع حجم الشركة الحالي والمتنامي.

وستعكف الشركة على أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وعرض هذه التوصية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم الذي سيحدد لاحقاً.