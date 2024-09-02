شكرا لقرائتكم خبر عن «حديد وطني» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة وطني للحديد والصلب، أمس، تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع مصرف الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 25 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 1 سبتمبر 2024 وحتى 30 أغسطس 2025.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.
وأوضحت أن الغرض من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل للشركة.
ونوهت باكتمال التوقيعات والإجراءات بنهاية يوم 02/09/2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 25 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 1 سبتمبر 2024 وحتى 30 أغسطس 2025.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.
وأوضحت أن الغرض من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل للشركة.
ونوهت باكتمال التوقيعات والإجراءات بنهاية يوم 02/09/2024.